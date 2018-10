Sumergido en una de sus peores rachas goleadoras de la historia, el Real Madrid visita este sábado Mendizorroza para enfrentarse al Alavés de Abelardo. Tras tres partidos seguidos sin marcar, dos derrotas y un empate, el equipo de Lopetegui necesita una victoria como agua de mayo.

"Es que imaginaros el panorama. Después de dónde viene el Madrid y lo que tiene dejando una imagen no del todo buena, siendo incapaz de hacer gol... No te digo que esté en peligro Lopetegui, pero si está bajo observación", ha asegurado Yago de Vega.

El director de El Larguero no ha dudado sobre la importancia del partido: "El equipo no está bien y tiene que reaccionar, sobre todo, con el hándicap de que dependiendo de lo que se haga te vas de una forma u otra al parón por selecciones, que se puede hacer muy largo".

"Otro tropiezo yéndose los jugadores se puede hacer mucho tiempo y da mucho tiempo a pensar. Mañana el Real Madrid se juega muchísimo y Lopetegui también. ¿Quién lo iba a decir a estas alturas de temporada, pero quién le iba a decir al Madrid que iba a tener estos números y sobre todo en la faceta goleadora? Se empieza a echar de menos a Cristiano Ronaldo. No sé lo que hubiera pasado, pero me da a mí que con Cristiano en este equipo, el Madrid no tendría estos números, pero nunca se sabe", ha añadido.