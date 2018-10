Nicolas Cage niega las acusaciones sobre abuso sexual: "No hubo nada de esto"

La visita de Nicolas Cage al Festival Internacional de Sitges se ha visto sacudida por las acusaciones de Vicky Park quien dice haber tenido una relación con el actor desde hace un año y le acusado de abusar de ella durante el Slash Film festival de Viena el pasado 20 de septiembre. Cage en el encuentro con los medios en el Festival de Sitges ha reiterado su rechazo a esta acusación “Ya he hecho mi declaración sobre el tema y no quiero añadir nada más, pero no hubo nada de esto, sólo para dejarlo claro” .

El protagonista de “Leaving las vegas” ha venido a Sitges para presentar una nueva incursión en el cine de terror con un toque de humor negro . En Mandy interpreta a un leñador que se venga de una secta religiosa adicta al LSD y lo hace una sierra mecánica en la mano “me gusta tener momentos divertidos , aunque el personaje pase por una situación tremendamente dolorosa hay momentos que pueden provocar una sonrisa “.

Nicolas Cage ha contado que ver a James Dean en “Al Este del Edén” le hizo querer convertirse en actor, entre los referentes que han influido en su forma de interpretar “más abstracta que realista” ha citador el expresionismo alemán "Mi padre tenía una increíble colección de películas juntos vimos Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, Metrópolis”.

Para preparar el personaje de Mandy aprovechó una circunstancia desfavorable, pasó 3 meses en silla de ruedas por la rotura de un tobillo lo que casi le impide hacer el rodaje, cuando empezó a andar aprovecho “la rabia acumulada para usarla en el personaje”. El actor acepta con deportividad que sus expresiones se utilicen con sorna en las redes sociales como “memes” o “mashups”, se conforma pensando que puede ser positivo si consiguen que “los jóvenes se interesen por las películas ”. Nicolas Cage que en “Mandy” sigue fiel a un estilo de interpretación alejado de la contención es uno de los cinco galardonados con el Gran Premio Honorífico de la 51 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.