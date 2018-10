Piqué: "Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas"

El central del FC Barcelona ha hablado tras el empate cosechado este domingo en Mestalla, y ha asegurado que se encuentra bien fisicamente: "Me siento bien físicamente, es cierto que el día del Leganés cometí un error muy grave, pero bueno en líneas generales estoy bien, también hay mucha gente que me espera y me tiene ganas y es moda que cada vez que encajamos un gol la culpa siempre sea de Pique.

Además, aprovechó para crear una vez más la polémica asegurando y especificó que "hay mucha gente que le tiene ganas". "No solo en Madrid sino en Barcelona. He sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay mucha gente que me la tiene guardada, pero es entendible y es parte del juego, así que aprovechen y salgan de la cueva y que les toque un poco el sol porque esto obviamente va a cambiar".