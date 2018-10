¿Debe continuar Julen Lopetegui?

Álvaro Benito, Antonio Romero, Julio Pulido y Jesús Gallego analizan en El Sanedrín el futuro del técnico madridista y su continuidad en el club. Todos han coincidido, como ha asegurado Pulido, en que “el propio hecho de que en el club se estén planteando la salida de Lopetegui es preocupante”.

Antonio Romero, por su parte, ha asegurado que el Madrid “ha podido remar hasta donde ha llegado. Yo de lo que responsabilizo a Julen es de no haberle dicho al club que no le valía con lo que tenía para poder con los goles de Cristiano. Bale y Benzema no van a ser ni la mitad que CR”, ha afirmado Romero.

Otro de los puntos debatidos ha sido la problemática a la que se enfrenta el equipo más allá de la falta de gol, que no es otra, como ha explicado Gallego, que “la desconfianza que comienza a haber en el equipo. Una desconfianza que sí que tiene que preocupar y ante eso sí que tiene que actuar el club”.