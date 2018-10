El Real Madrid tiene dudas sobre el futuro de Lopetegui

En el Real Madrid hay preocupación por la mala racha de resultados que atraviesa el equipo blanco, que suma ya cuatro partidos sin conocer la victoria. Según ha podido saber la Cadena SER en el Bernabéu preocupa el bajo nivel de los jugadores del equipo, un bajón generalizado respecto a la temporada pasada. Pero también hay preocupación por Lopetegui y su adaptación a la casa blanca.

Ven al entrenador un poco sobrepasado con la situación y esperaban que pudiera gestionar mejor esta situación, una situación que no es tan grave porque el Barça no va bien y no se ha disparado en la clasificación.

Lopetegui cree que seguirá

Según ha podido saber la Cadena SER el entrenador está convencido de que es capaz de revertir la situación y no cree que le vayan a despedir, al menos no antes del partido ante el Levante.

En cualquier caso dentro del club hay dudas sobre qué hacer con Lopetegui: si mantenerle en el cargo o buscar un relevo, algo que ahora mismo es complicado, no hay un candidato claro para poder ocupar el puesto del actual entrenador si este fuera despedido.

La situación de Lopetegui no está para nada clara y su futuro está en el aire, nadie puede asegurar que se vaya a sentar ante el Levante tras el parón internacional pero su despido tampoco es ni mucho menos una realidad. Las posibilidades de que siga como de que le echen son las mismas.