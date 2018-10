Es tremendo que en la jornada 8 se esté dudando en el Madrid de si Lopetegui debe continuar

La mala racha de resultados del Real Madrid en las últimas fechas, que tiene como causa fundamental el acierto de cara a portería, ha hecho saltar las alarmas en el club blanco porque no se descarta despedir a Lopetegui, según se contó en Carrusel Deportivo en la noche de este domingo.

El Real Madrid tiene dudas sobre el futuro de Lopetegui El entrenador se ve capaz de revertir la situación y cree que seguirá en el puesto

Sobre esta posibilidad opinó Manu Carreño. "Es tremendo que en la jornada 8 se esté dudando en el Real Madrid de si Julen Lopetegui tiene que seguir siendo o no el entrenador", dijo tajante.

Y explicó Carreño también: "Yo creo que el foco se ha puesto en Lopetegui de forma justa o injusta. Probablemente sea de forma injusta. Porque es el tópico pero es la realidad. No vas a echar a ocho jugadores".

"Por supuesto que el presidente y los jugadores tienen culpa"

Enumeró también Carreño a los diferentes actores de esta situación y su parte de culpa. "Por supuesto que la culpa es del presidente por no haber traído a nadie en lugar de Cristiano. Cuando vendes a un jugador que hace 50 goles, también hay que comprar no sólo vender. Por supuesto que la culpa es de los jugadores, que no están bien la mitad de los importantes.

La opinión de @ManuCarreno en @Carrusel sobre el futuro de Lopeteugui y la crisis del Real Madrid pic.twitter.com/kNPvtVprj2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 7, 2018

"A Lopetegui lo veo superado"

Pero yo a Lopetegui lo veo en un momento delicado, lo veo superado. No sé si ese discurso que debe transmitir un entrenador a los jugadores está calando en este vestuario, que creen que aunque es pronto ya dicen que 'cuidado'".

"En el club están nerviosos y preocupados", concluyó Manu Carreño.