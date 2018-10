Pellegrini: "Julen no creo que tenga un problema, el tema es que se fueron del Madrid muchos goles"

El ex técnico del Real Madrid y actual entrenador del West Ham Manuel Pellegrini ha hablado en El Larguero sobre su nueva etapa en el combinado inglés, la situación que atraviesa el conjunto de Julen Lopetegui y sus recuerdos del equipo blanco.

Pellegrini, considerado como el mejor entrenador de la historia del Málaga, ha asegurado que "la presión del Madrid es igual para todos los técnicos, es un equipo muy complicado para todo, al menor empate saltan las alarmas, pero creo que Lopetegui lo va a sacar bien adelante".

El chileno ve capacitado al técnico para sacar al Madrid de la crisis en la que ahora está inmerso: "Hay que saber dirigir un vestuario así, yo creo que Julen tiene experiencia y no creo que tenga problema. El tema es que se fueron de Madrid muchos goles".

Sobre la salida de Cristiano Ronaldo, ha afirmado el Madrid "no podía no sentir su ausencia. Me sorprendió que lo dejasen salir, pero que iba a ser una perdida para el Madrid no me cabe ninguna duda", aseveró.

Respecto a los que están en el conjunto blanco, y quienes tienen la responsabilidad de buscar el gol, ha declarado que "Benzema lleva un promedio de goles en estos años y lo va a mantener. Pero hay una gran diferencia entre Bale y Cristiano".