No pueden convivir fascismo y libertad

Lo acabamos de analizar: la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, la unión Salvini-Le Pen para las elecciones europeas, la irrupción de Vox en España y, antes, habíamos vivido la victoria de Trump o del Bréxit. Ya nada es una excepción, son muchas excepciones con un denominador común: el triunfo del populismo de extrema derecha.

Coinciden las herramientas para conseguir haberse situado donde están. Coincidencias en el discurso: xenofobia, homofobia; coincidencia en el método: la mentira en muchas ocasiones; coincidencia en decir lo que creen que quiere escuchar una parte de la población. Si la ultraderecha crece la libertad irá disminuyendo, son vasos comunicantes, no pueden convivir, no puede convivir el fascismo con la libertad.

Por eso todas estas noticias, una al lado de la otra, deben hacernos pensar, sobre todo pensar en el porqué. Porque la primera quizas no la vimos venir, pero para la llegada del resto ya no tenemos excusa. Y el análisis debe ir más alla de la crítica y de la descalificación, debe ir a los orígenes. Si nos quedamos en la superficie, las excepciones irán en aumento, si nos quedamos en la descalificación les daremos argumentos y si nos quedamos en la crítica no estaremos haciendo bien nuestro trabajo.

Y en todo ello los medios de comunicación tenemos nuestra responsabilidad como responsables que somos del relato de lo que pasa y como garantes, que debemos ser, de la democracia. Por eso el debate sobre el auge de la extrema derecha debe concernirnos a todos y a los políticos, sobre todo, porque contra el recorte de libertades solo se lucha con la defensa de las libertades. Y no las defienden aquellos políticos que por miedo a perder electores adoptan las maneras y el discurso de quienes quieren acabar con ellas.