Prueba de paternidad

Lo que más me llamó la atención del mitin que celebró ayer Vox fueron las pruebas de paternidad que se le pidieron al público. Diez mil personas asistiendo a un acto ultra y fuera de Vistalegre todo el mundo preguntándose de dónde habían salido. Me recuerda a cuando en Pontevedra se perdió una manifestación. Según a quien se le preguntase, ayer Vox era responsabilidad del PP y Ciudadanos, del independentismo, de Podemos, del PSOE... Supongo que acabará teniendo la culpa el Real Madrid, como todo. Pero mira. La reacción más frecuente a veces es la más estúpida: se dice "estaban dormidos y los habéis despertado". Dormido no hay nada. Pero si usted, querido oyente, tiene un votante de Vox dormido en su interior, mejor despiértelo y a ver cómo lo gestionamos. Quizás sea mejor tener identificado el problema, y metido en un partido extramuros, que tenerlo infiltrado en partidos tradicionales, donde gente así piensa lo mismo pero lo dice de otra forma. Si algo aprendimos de la infancia es que el lobo, mejor sin disfraces.

