Resulta inevitable pensar en lo tarde que llega a veces la justicia. En cómo se van de rositas los malos, los corruptos, los abusadores, los ladrones, en este caso ladrones de bebés, por culpa de esa tardanza; ha ocurrido con el tristemente famoso Doctor Vela, de quien se ha demostrado que, efectivamente, robó una niña pero que no podrá ser condenado, al menos de momento, porque el delito ya ha prescrito.

Y la verdad es que, no sé a ustedes pero a mí se me ocurren pocas cosas peores que a una mujer le roben a su hijo, o a su hija recién nacida. Pero eso ocurrió en España, ocurrió a mansalva….y además no hace tanto tiempo.

Y mientras le daba vueltas a todo esto he pensado que hoy puede ser un buen día para asomarnos a la maternidad, incluyendo algunas miradas nuevas. Esas miradas que ponen el foco en la conciliación, en la igualdad, que intentan romper tabúes y superar esa imagen de la madre abnegada, sacrificada. Que convierte su condición en una suerte de heroicidad. Madres que presumen de retoños en Instagram o, por el contrario, que comparten su frustración al comprobar cómo les ha cambiado la vida. O mujeres que están hartas de tener que justificarse por el hecho de no ser madres.

Todo eso forma parte de un nuevo paisaje y hoy nos gustaría conocerlo con más detalle a través de las experiencias, de los testimonios de nuestras oyentes. Porque madre no hay más que una, pero de historias hay un montón.