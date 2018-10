¡No sólo existe una manera de ser madre!

Internet está dando la oportunidad de dar visibilidad a muchos discursos alternativos. El último y el que está, indudablemente más de moda, es el de la maternidad. Donde, como sociedad, habíamos tenido una visión tradicional y poco alterable del papel de la mujer como madre, la red ha traído a colación, un mundo diferente de madres e hijos en las redes sociales.

A veces a través de las influencers y el mundo publicitario muchas veces idílico de cara a Instagram pero, otras, como es el caso de la cantante Zahara, para poner encima de la mesa un tema que, una vez que lo vives como fue en su caso, se dio cuenta de que no se hablaba nada de cosas como lo duro que puede llegar a ser, por ejemplo, el postparto. "Esa frase que se dice mucho de que cuando les ves la cara al niño todo se te pasa a mi no se me pasó, yo le vi la carita y pensé 'madre mía'. El sentimiento de enamoramiento hacia mi hijo fue poco a poco", nos ha contado la cantante.

Hemos hablado también con Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres, otra nueva mirada que ponen el foco en valores nuevos: como la conciliación, la comprensión y el sentimiento de no tener que dar explicaciones... La importancia como discurso liberador de culpas. Seis de cada diez mujeres en este momento en España aún renuncian a su carrera profesional por ser madres. Todo ésto y muchos más obstáculos buscaba visibilizar la carrera que se celebró ayer domingo en Alcobendas bajo el lema, 'Yo no renuncio'.

Hemos contado también con las opiniones de nuestras, hoy sí, mujeres oyentes que han compartido con nosotros sus visiones.