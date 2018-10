Manu Carreño, que informó este lunes en El Larguero acerca de los planes del Real Madrid de hacerse con Hazard en el mercado de invierno, valoró la situación actual de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid. Un Julen Lopetegui que estuvo más fuera que dentro el domingo cuando en el club se apostaba más por el despido que por la continuidad, aunque finalmente el lunes, tranquilizado ya Florentino por su círculo más cercano, decidió apostar por la continuidad del vasco.

El Real Madrid espera incorporar a Hazard en el mercado de invierno El jugador belga acaba contrato en junio de 2020 y el Madrid tratará de convencer al Chelsea para que se lo venda en diciembre

"Lo digo con todo el respeto para Julen Lopetegui pero para ser entrenador del Real Madrid hace falta más que saber de fútbol y ver vídeos. Supongo es una cuestión de experiencia porque la mayoría de los entrenadores han llegado al Real Madrid después de haber pegado tiros en un montón de trincheras.

Es verdad que hubo una excepción con Zidane, pero es que Zidane cayó de pie. Se puso ahí y no hay nada más que hablar, pero la mayoría de entrenadores que han llegado al Madrid, lo han hecho con un bagaje y después de estar en equipos y coger experiencia en equipos de una liga y de otra. Y Julen no es ese caso y a lo mejor eso lo está notando también.

Entrenar al Real Madrid no sólo es saber de fútbol y ver vídeos. Es manejar a la prensa, a los pesos pesados del vestuario, a tu presidente, a los altos directivos. Todo eso que en un momento dado te puede venir un poco grande y por lo que estamos viendo, Lopetegui no está pudiendo con todo eso.

No está pudiendo tranquilizar al presidente, ni a los jugadores, ni a los aficionados, ni a la prensa. Eso o lo tienes o no lo tienes. Aunque seas un magnífico entrenador, que Julen lo es. Y un tipo cojonudo, lo digo como lo como lo pienso porque me parece que es así. Además los jugadores no están deseando que se vaya Lopetegui porque no es lo que pas´`o con Benítez, es otra cosas.

Pero en el club dudan de Julen Lopetegui no es sólo por lo futbolístico sino por lo extrafutbolístico".

