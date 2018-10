Thiago: "Si te pones dos dedos de frente hubiese sido más normal llegar a la final con Lopetegui"

El futbolista del Bayern de Münich y de la selección española, Thiago Alcántara, fue el gran protagonista de El Larguero de este martes con Manu Carreño, Antonio Romero y Javier Herráez.

El cerebro de la Selección dio su opinión respecto a cómo está a día de hoy el fútbol actual. "En el fútbol todo está inventado pero se va modificando. Hoy en día es mucho más físico que décadas atrás, lo que más escasea es el talento. Los entrenadores que consiga potenciar jugadores con talento además del apartado físico y táctico, tendrá un equipo más completo".

Acerca del estilo de la Selección, Thiago dejó a conocer ciertas anécdotas para tratar de exponer porqué el hecho de tocar el balón es lo que más le conviene al equipo. "Cuando termina un partido y un rival te diga "nos habéis pillado por todos lados...", creo que respetas más al oponente siendo como tú eres, aunque les metas siete goles".

Respecto al nuevo seleccionador, el jugador del Bayern dejó claro que no hay muchas diferencias entre Luis Enrique y Lopetegui. "Ambos te hacen vivir la forma en la que quieren jugar. Hay matices, pero ambos coinciden en la presión alta y en tener el mayor tiempo posible el balón".

Sobre el despido de Julen Lopetegui, Thiago Alcántara dejó claro que "Imposible no, pero los números decaían mucho. Tienes muchas menos posibilidades cuando tú entrenador, con el que llevas dos años y estás imbatido, es cesado. Es como un castillo de naipes, lo normal es que sea más complicado. No sé qué piensan los otros jugadores, pero si te pones dos dedos de frente hubiese sido más normal llegar a la final con el mismo staff, con el mismo equipo que teníamos".

¿Había desidia dentro de la concentración?

Tras la eliminación del Mundial, comenzaron a aparecer rumores acerca de una posible relajación, desidia o exceso de mandato de los jugadores respecto a ciertas decisiones. Así explicó su versión Thiago Alcántara en El Larguero. "Nosotros allí estábamos en una situación extrema después de la salida de nuestro entrenador. Ya era motivo suficiente de concentración para el equipo. Había tiempo libre para descansar, jugar a las cartas... pero estábamos en un Mundial y todos eramos conscientes de la situación que vivíamos. ¿Cómo va a llegar al público una desidia si no había una imagen pública de nuestra desidia? O estábamos con la familia o estábamos charlando sobre la situación, en el gimnasio... Llevamos mucho tiempo trabajando de la misma forma y cómo hemos hecho una muy mala Eurocopa y un mal Mundial y no se encuentran excusas deportivas, pues vamos a buscar excusas fuera de ello. Vamos a ser un poquito humanos, hay que ver en qué cosas hemos fallado, pero deportivamente".

La situación de Lopetegui en el Real Madrid

Como ya ha contado El Larguero estos últimos días, Julen Lopetegui pudo ser cesado este mismo domingo, pero finalmente tranquilizaron a Florentino Pérez y el vasco, de momento, se mantiene en el cargo. Para Thiago Alcántara Lopetegui es muy capaz de entrenar al actual campeón de Europa. "Julen es un gran entrenador, hizo cosas muy buenas en la Selección y seguro que lo hará en el Real Madrid. Siempre que llega un nuevo entrenador primero tienes que conocerle y luego hay un camino que recorrerán juntos. Estamos al inicio de temporada y ya hay críticas cuando todavía no se ha jugado mucha cosa. Es una especulación muy grande, queda mucha temporada. Tiene toda la capacidad del mundo para entrenar al Real Madrid, es tremendo como se pasa de ser el mejor equipo de Europa al peor, nos ha pasado a nosotros en la Bundesliga".

Para explicarse mejor, Thiago comparó la situación actual del Real Madrid con la que vivió la temporada pasada. "El año pasado con Zidane también empezaron mal la temporada y luego fueron campeones de Europa, hay que darle margen al proyecto, vamos a ser pacientes con el fútbol".

Su salida del Barça y la posibilidad de ir al Madrid

El mediocentro de la Selección explicó los motivos por los que decidió salir del Barcelona. "No es que me tuviera que ir fuera, vi que en el Barça no era posible crecer y que tenía que dar un paso para crecer, ya fuera en España o en otra Liga. Siempre estará agradecido al Barça por todo lo que me enseñaron pero llega un momento en el que quieres irte a otros sitio para no defraudar a todos esos que te han enseñado tanto".

Además, también dejó claro que no le cierra la puerta al Real Madrid aunque hay sentimientos encontrados. "Yo he respetado siempre a todos los equipos independientemente de la rivalidad que pueda haber. Otra cosa es el respeto hacia un club que te ha formado y el ir a otro sitio pueda haber un conflicto. Pero en ese momento no fue ese el tema, apareció Pep en el Bayern y no valoré otras opciones".

¿Zidane al Bayern de Münich?

En los últimos días, tras el último tropiezo del Bayern de Niko Kovac, se ha especulado con la llegada de Zinedine Zidane al equipo bávaro, algo que Thiago se toma con naturalidad y piensa que no hay que darle importancia. "¿Zidane? Son rumores. En la plantilla del Bayern somos muchos veteranos y sabemos llevar esto. Intentamos trabajar para sacar la situación adelante. Tenemos la bonita tradición de estar todos juntos al final de los partidos con nuestras familias, por eso nos duele más cuando perdemos".