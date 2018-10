Cesc: "Lo que vivimos con Luis Aragonés es algo que no he vuelto a vivir nunca más"

Desde el 2006 ya se auguraba. Y en 2008 explotó el fútbol español. Fue en la Eurocopa de Austria y Suiza cuando Luis Aragonés llevó a los españoles a lo más alto, ya lo decía “cogí una selección y espero dejar un equipo” y así lo hizo, y tanto que lo hizo. Llevó a España a la senda de las victorias, tras 44 años de sequía.

Diez años después de la victoria en la Eurocopa, la RFEF le ha rendido un homenaje con la publicación del documental 'Luis, el sabio del éxito", donde se recogen los momentos más inéditos de Aragonés al frente de los banquillos de La Roja.

Jesús Paredes, la mano derecha del ‘Sabio de Hortaleza’ grabó todas las emotivas secuencias "yo sabía que estaban, las pedí y traté de hacer ver que lo que se marcaba Luis: las asignaciones, los objetivos, las tareas....luego lo hacían los jugadores en el campo, digamos que era un máster para entrenadores”.

“Un día subí a ver a Rubiales y le dije que me gustaría que alguien lo viese y me mandó a Rafa zapatero", cuenta Paredes en El Larguero. "El documental permite ver la cohesión que logró con el grupo y como se hizo querer, nos sentimos todos como una familia".

Cesc Fábregas, protagonista de esa joven plantilla, nos cuenta como lo vivió: “Íbamos todos a una, es el grupo con el que yo he visto más unidad y es así. Ganar un Mundial es muy grande, pero este es un recuerdo especial, todo lo que teníamos ahí es algo que yo no he vuelto a vivir nunca más"

"Son unas imágenes que no se nos van a ir nunca de la cabeza".

El hijo de aquel hombre que solo pensaba en "ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar", nos relata como ha vivido el estreno del documental la victoria llegó en un momento en que "España estaba mal, había crisis y ver a tu selección que empezaba a encandilar, empezábamos a creer en ellos fue una alegría tremenda".