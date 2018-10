Hay días como el de hoy en los que flota en el aire una sensación de que cada día vamos a peor. No hay apenas motivos para pensar que este país poco a poco se irá reconstruyendo y podremos salir del fango en el que parece que estemos permanentemente sumergidos.

Hoy en el Congreso se ha vivido un episodio vergonzoso, no divertido ni gracioso, vergonzoso. Dos diputados han confundido la Comisión en la que participaban con un plató de televisión y, entre insultos de palmera e imbecil, una de ellos se ha levantado, ha cogido el bolso y se ha ido, como pasa en las tertulias televisivas. Ella es del PP, Beatriz Escudero, el de Esquerra, Gabriel Rufián, y en la Comisión comparecía el ex ministro Álvarez Cascos, aunque esto, al final, ha sido lo de menos.

Hoy en el Parlament de Catalunya se ha hecho realidad esa ruptura que los independentistas niegan. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no se ponen de acuerdo y el independentismo ha perdido la mayoría en la cámara. Lo que ha supuesto que hoy ya haya perdido dos votaciones y no menores para ellos: una propuesta de resolución para reivindicar la autodeterminación de Catalunya y otra para la reprobación del Rey. Pero ellos nos seguirán contando que no pasa nada que todo se debe al momento excepcional que están viviendo y así alargarán una agónica legislatura que no tiene ningún futuro. Pero la mantendrán viva hasta que les interese acabar con ella.

Hoy el PP ha puesto en marcha una campaña que se llama "España en tu balcón" para que la gente cuelgue banderas españolas. Otra vez las banderas al servicio de alguién en lugar de nexo de unión de muchos.

Hay días como hoy en los que cuesta ver una solución a este país en el que vivimos. Será el pesimismo de los primeros días de otoño.