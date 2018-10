Concha Velasco: "Yo acabaré mis días haciendo 'El Funeral'"

Concha Velasco se asoma a La Ventana para presentarnos su último proyecto. Estará hasta enero del año que viene en el teatro La Latina actuando en la obra 'El Funeral'. Una producción muy especial para la actirz, ya que está escrita y dirigida por su hijo Manuel.

"Yo le pedí la obra a mi hijo", nos confesaba Velasco. Manuel la describe como "una obra surrealista y absurda con un ritmo trepidante". Pese a sus problemas de salud hace unas semanas, la actriz no ha querido aplazar su estreno. "El teatro no se puede suspender".

En la obra, interpreta a un fantasma. "Cuando me dice mi hijo de qué va la obra no me da yuyu, si sé que me quedan dos días". Tiene una fidelidad enorme hacia el director: "A mi lo que me gusta es vivir otras vidas, pero quiero que me dirijan bien".

Pese a su dilatada carrera, Concha Velasco no quiso ser actriz en un principio: "Yo nunca he hecho lo que me ha dado la gana". Su vocación estaba también sobre las tablas, pero no interpretando. "Yo quería ser bailarina de ballet clásico, esa era mi obsesión, pero por un problema grave en mi casa me puse a trabajar".