Sexo a deshora

Conforme vamos aprendiendo más de sexualidad, más aceptamos que la comunicación es la clave para que podamos mejorarla. Si no hablamos de lo que no queremos en nuestra cama es probable que tarde o temprano, aparezca. Si no decimos cómo nos gusta el sexo, llevaremos todas las papeletas de que, al final, nos quedemos con las ganas. Si no aprendemos, no prosperamos. Así que, buenas noches, estrenamos horario Contigo Dentro e inauguramos también intenciones de aprender mucho más sobre sexualidad.

Fíjense, yo no soy muy de ver la televisión, sin embargo este final de verano me emocioné hasta la extenuación viendo 'Ochéntame otra vez'. Tuve la suerte de verlo sin esperarlo y en nuestra televisión, en la de todos. Coincidió que esa noche de final de verano, el tema era la homosexualidad. Viendo 'Mamá, soy gay' fui consciente de lo que ha costado llegar al punto en el que estamos. Nuestro discurso actual pretende evitar más discursos de odio respecto a la diversidad sexual. Recuerdo a esa madre de 'Ochéntame otra vez' diciendo que "prefería tener un hijo deficiente antes que uno homosexual", aquel señor catalogando como una desgracia que un familiar no fuera lo que se espera de un hombre de verdad. ¡Eran los discursos al uso! A veces creemos que esto es el pasado, que ya lo tenemos superado. Pero han sido décadas en las que se señaló, persiguió, castigó y hasta eliminó a personas por su condición sexual. Deberíamos recordar que las primeras que defendieron la diversidad sexual fueron aquellas mujeres trans que se pusieron entre la policía y los manifestantes de la manifestación del orgullo que tuvo lugar, por primera vez, hace 41 años en Barcelona. En el documental comprobamos cómo era no ser heterosexual o que no te dejaran reconocer tu identidad de género. Los testimonios son esenciales para entender por qué es importante que hablemos de sexo.

Ahora, queremos que sean ustedes los que nos muestren, los que nos enseñen, los que nos cuenten. Formen parte de este #SexoEnLaSER que cada noche de viernes a sábado, a las cuatro de la madrugada tendrá lugar en sus receptores de radio. Y, relájense, porque lo bueno de los podcast es que nos unirá siempre que deseen. Pocas cosas más apetecible como tirar de sexo... ¡Cuando no es hora!