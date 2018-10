'Mejorar la calidad de vida de mis pacientes es lo que más valoro de mi trabajo'

Vamos a ir a tu etapa de universidad, ¿Dónde estudias? ¿Qué carrera eliges?

Mi padre es médico y eso influyó en mi decisión. Siempre quise ser médico y a pesar de que no me llegó la nota media para entrar en la carrera, me metí a otra para luego poder estudiar medicina.

¿Qué te atraía de la medicina?

El paciente. El poder ayudar a las personas o resolver una enfermedad que tengan. En definitiva, mejorar su calidad de vida.

¿Te ayuda el proceso de hacer pan en tu profesión?

El hacer pan me relaja. Me encanta amasarlo y jugar con los tiempos para llevar el pan fresco a casa. Me gusta mirar el horno y acompañar al pan en su proceso, ir mirando como se va haciendo. Me hace estar tranquilo.