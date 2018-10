Jordi Xammar: "Lo que más me impactó fue el olor a muerte"

El regatista Jordi Xammar, que estuvo en los Juegos de Rio de Janeiro y que ya tiene billete para los de Tokio 2020, es protagonista estos días por algo que nada tiene que ver con regatas ni competición alguna.

Y es que Xammar se encontraba de vacaciones con su pareja y un amigo en Bali cuando un terremoto de magnitud 7,5 y un posterior tsumami sacudió una zona cercana, la región central de la isla de Célebes (Indonesia). ¿Qué decidió Xammar? Dejar a sus amigos para viajar solo hasta Palu, la zona más afectada, para ayudar en las labores de rescate y reconstrucción de la ciudad.

"Me cagué vivo. A mitad de camino volví y dije no voy"

La decisión no fue fácil porque mientras iba al aeropuerto leyó los problemas de salud a los que se exponía así es que decidió darse la vuelta. "Me cagué vivo. A mitad de camino volví y dije no voy". Pero cambió de opinión al despertarse. "cuando me levanté dije ‘me voy a arrepentir toda mi vida de no haber tenido la valentía de ir’ porque allí habría niños y gente que no tienen la elección de ir o no ir".

📻 @JordiXammar decidió coger un avión para viajar a la ciudad de Palu, la más afectada por la catástrofe y ayudar en las labores de rescate y reconstrucción de la ciudad: "Lo que más me marcó fue el olor, era muy fuerte. El olor de la muerte" https://t.co/JD2CAggxTj pic.twitter.com/dctrynHuaN — El Larguero (@ellarguero) October 9, 2018

"Yo no iba a rescatar personas porque para eso están los profesiones, pero sí hacer los trabajos de segunda fila, como lo de repartir agua, montar cañerías, construir tiendas… Estos trabajos permiten que haya más gente en primera línea buscando a los heridos. También estuve limpiando la zona cero y fue una de las cosas más dura porque die días más tarde ves que siguen saliendo cuerpos y cuerpos. Lo que realmente me di cuenta es que faltaban manos por todos lados. El miedo que tenía es que yendo solo, sin ONG ni nada, no sabía si podría ayudar, pero sí", relata Xammar a Manu Carreño en El Larguero.

"Lo que más me marcó fue el olor"

¿Qué fue lo más impactante para Xammar? "Lo que más me marcó fue el olor. Era muy fuerte. Decía cuando me daban las máscaras que era el olor de la muerte y era realmente así. Esto unido a lo que ves, los escombros, una ciudad totalmente destruida".

"¿Si volvería a hacerlo? Sí, sin duda. Me asustaba el hecho de ver qué me podía encontrar pero ahora ya lo sé, y claro que volvería", concluye Jordi Xammar en El Larguero apenas unas horas antes de coger un avión para volver a España y dar por concluida una de la historia que marcará su vida.