Carlos Sainz: "Correría el Dakar con mi padre"

Carlos Sainz Jr. afronta sus últimas cuatro carreras en Renault antes de dar un salto que se antoja clave en su carrera en la Fórmula 1: cambiará la escudería francesa por McLaren, donde ocupará el puesto de Fernando Alonso.

En su charla en El Larguero con Manu Carreño, en la que también ha estado Pedro Martínez de la Rosa, José Antonio Ponseti, Manu Franco y Jorge Escorial, el piloto madrileño ha explicado los motivos del cambio de equipo y lo que espera una vez se ponga a los mandos del McLaren.

"Creo que McLaren está haciendo los deberes, lo ha pasado muy mal este año y han tocado fondo y ahora solo pueden ir para arriba", ha dicho. "Lo que necesito es ir a la fábrica, hablar con los ingenieros... cuando esté libre me iré para allá, lo poco que he podido hablar con ellos sé que ha habido cambios, la gente reconoce que se ha equivocado y están haciendo un punto y aparte, eso me da confianza porque han visto el problema y lo quieren atacar".

En su discurso destaca la seguridad en sí mismo que tiene Sainz, consciente de que aún le queda mucho por crecer en la Fórmula 1 pero con las ideas muy claras: "Me siento listo para ganar un Mundial, cuando llegue la oportunidad iré a por ella" aunque sabe que no será fácil porque en la Fórmula 1 "hay que estar en el sitio justo en el momento justo para poder ganar, si llega la oportunidad de pelear por el Mundial estaré listo", asegura.

¿Correría el Dakar con su padre?

"Esa es la pregunta más difícil", dijo entre risas el piloto español. "Podría ser, no te digo que no, pero tendríamos una discusión tremenda... ¿Quién conduce? Podríamos ir en camión, que van tres, y llevamos un copiloto y él y yo nos iríamos turnando".

Sainz ha recordado las veces que se ha subido como copiloto de su padre y ha reconocido que "lo paso mal porque es muy bueno, es increíble lo que hace... y yo me subo conduciendo y él también lo pasa muy mal cuando yo conduzco".

Preguntado por quién ganaría el Dakar, si su padre o él mismo, el pequeño de los Sainz lo tiene claro: "Él va a ganar todo lo que se proponga, él es mi ídolo de verdad".