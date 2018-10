Y da gracias a que te pago

A la greña andan los independentistas en Cataluña, que ya han perdido hasta la mayoría en el Parlament. Noticia relevante, sin duda, como los diez días que tiene Rato para elegir talego, o la resurrección de Álvarez Cascos, tan inmaculado, y desahogado, como siempre, alabando la gestión de Bárcenas y demás ejemplos de santidad del PP, ese coro de ángeles.

Pero hay otras noticias. Por ejemplo, que los técnicos del Banco de España han tenido que salir a explicar otro singular milagro: por qué los salarios no crecen en España. Ofrecen algunas respuestas técnicas, como “las bajas expectativas de inflación”, pero sobre todo, muy finos ellos, observan con pulcro lenguaje que la causa más importante es “el elevado grado de holgura que todavía caracteriza el mercado de trabajo español”. O sea, esa vergüenza que significan los tres millones y medio de parados. Y si a ello le añadimos la salvaje reforma laboral del PP, cargándose de un plumazo los convenios colectivos, este conjunto de cosas nos viene a decir lo siguiente: no subo ni un céntimo los sueldos, calcula el sabio empresario, porque si tú no quieres lo que te doy, tengo a otros mil matados en la puerta dispuestos a aceptar cualquier miseria, incluso menos sueldo y más horas, para que coma su familia. Ya sé que me repito, pero no sé si me he explicado bien…