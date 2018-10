'La trampa de la diversidad': ¿ha olvidado la izquierda el conflicto de clase?

A Daniel Bernabé le han llovido muchas críticas por su ensayo 'La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora' (AKAL). Alberto Garzón le reprochó que su libro no tuviera tesis, pero sí la tiene: la izquierda se ha olvidado de la material, al centrarse en las políticas de la identidad. ¿Niega Daniel Bernabé la importancia del feminismo, de la lucha de los colectivos LGTB, el ecologismo? No. Y lo aclara: "No es lo mismo una voz plural, que una voz atomizada".

Basta echar un vistazo a los últimos resultados electorales que han sacudido a la socialdemocracia clásica para entender el contexto en el que se escribe este ensayo. "Trump no se entiende sin la destrucción de la industria pesada estadounidense, Le Pen sin las políticas agrarias de la Unión Europea y el Brexit sin los estragos que el thatcherismo y su alumno aventajado, el Nuevo Laborismo, hicieron entre las clases populares", apunta el autor. El diagnóstico de Bernabé es claro: "la izquierda se centró en políticas de la identidad, políticas que aludían a la resolucion de los conflictos culturalmente, pero no aludían a los conflictos en sí mismos. En Estados Unidos, no se puede decir nigger, pero la población negra sigue teniendo unas graves deficiencias sociales respecto a la blanca". En definitiva, la diversidad fue utilizada para encubrir la falta de alternativas económicas.

Aunque Daniel Bernabé ha levantado ampollas con este ensayo - que va ya por su quinta edición - su reflexión no es novedosa. Mark Lilla, Catedrático de Humanidades en la Universidad de Columbia, publicó 'El regreso liberal. Más allá de la política de identidad' (Debate). Su ensayo intentaba encontrar las causas de la crisis del Partido Demócrata y una de las respuestas la encontró en la página web del partido. En un apartado llamado "Gente", hay un enlace que lleva a diferentes carpetas: mujeres, hispanos, estadounidenses étnicos, el colectivo LGTB, nativos americanos, afroamericanos, asiáticos americanos. Así, hasta diecisiete colectivos.