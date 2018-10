Jorge Javier Vázquez: "Me tengo tan visto que no le tengo ningún respeto a las fotografías"

Jorge Javier ha hecho un recorrido por su vida personal y profesional y asegura que es una persona exitosa porque es feliz con la vida que lleva. Recogemos aquí parte de las preguntas que incluye la entrevista:

Elige sinuoso como pseudónimo. ¿Qué relación tiene sinuoso con el mar?

Ahora me viene a la cabeza las olas rompiendo en la arena, es lo que más me gusta del mundo. Yo vivía en Badalona que es una ciudad con mar pero durante años no podíamos disfrutarla por la contaminación. ¡Una ciudad con mar que llegaba el verano y no te podías bañar!

¿Cómo era tu casa de Badalona?

Me acuerdo mucho de ese piso porque vivíamos cinco en dimensiones muy reducidas, serían como cincuenta y tantos metros útiles…pero yo nunca lo vi pequeño. Me hace gracia que me hagas esta pregunta porque últimamente le estoy dando vueltas a cosas de mi vida. Yo hasta los ocho años compartí cama con mi hermana que me lleva diez años. ¡Y dormíamos los dos juntos!

Fíjate que este programa gira sobre la fotografía. Si tú tuvieras que elegir una foto de tu infancia, ¿cuál escogerías?

A mí me vienen a la cabeza dos fotografías, una en la que estaba muy contento y otra muy triste. Una porque me regalaron una vez un coche de plástico, y yo muy contento montado en el coche, en la típica foto de Reyes. Y luego una fotografía que me hicieron en la galería que me regalaron un pijama que era como un traje de judo y yo no sé por qué lo rechacé, tendría como ocho años o tal, pero a lo mejor es que lo veía muy masculino para mí. Representaba un tipo de niño que yo no era.

¿Por que qué tipo de niño eras?

Porque yo rechazaba todo lo que tuviera que ver con la fuerza. Lo despreciaba, evitaba todo tipo de confrontación en el barrio porque siempre salía trasquilado. Mis hermanas eran las que tenían que defenderme, siempre. Y todo lo que tenía que ver con cosas de fuerza, lo rechazaba y por eso detesté ese pijama.

¿Y esa foto horrible de DNI de la que todos hablamos?

Yo creo que me tengo tan visto que no le tengo ya ningún respeto a las fotografías. Yo no guardo absolutamente nada de lo que publican sobre mí, y cuando voy de viaje tampoco me hago fotos. No soy de hacerme fotos. Recuerdo eso sí cuando mi padre se compró una pantalla para las diapositivas. Es como ahora…Instagram engancha tanto porque son álbumes de familia, como antes veía diapositivas en el salón de casa.

¿Recuerdas tus primeros libros?

Yo siempre recuerdo que leía cosas que no tenía que leer por mi edad. Mi padre era del Círculo de Lectores. Y me acuerdo de estar leyéndome Los gozos y las sombras con doce años, en junio, en lugar de estar estudiando. Y me encantaba.

Fui un chico solitario y a mí la lectura me ayudó muchísimo. Yo digo solitario pero la soledad tiene muy mala prensa, pero yo creo que es muy fructífera, y cuando por diferentes motivos tú te encuentras solo, si sabes canalizar tu soledad tú te creas un mundo muy rico. Y yo ahora pienso que la cultura es uno de los elementos fundamentales para vivir. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales que te ayudan a salir adelante.