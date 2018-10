David Calle: "El problema de la educación actual es que los profesores no son capaces de conectar con los alumnos"

Un Gatopardo entra cada noche en El Faro y a todos les pedimos un seudónimo, ¿cuál es el tuyo?

Han Solo, soy muy aficionado a las películas de Star Wars y me siento muy identificado con el personaje.

¿Ha cambiado mucho la forma de divertirse desde hace 30 años?

Sí, ha cambiado mucho. No se juega tanto en la calle y eso hace que fuésemos más sociables, tuviésemos más tolerancia a todo tipo de conflictos y estuviésemos continuamente disfrutando con tus amigos.

Hay un profesor que se llama Pedro que cambió tu vida, un profesor de filosofía, ¿qué relación estableciste con él?

Él detectó lo gamberro que era pero vio en mí el potencial que tenía. Estaba muy pendiente de si estaba en clase o si estudiaba. En COU me presentó a su mujer que era ingeniera de telecomunicaciones y me convenció para que hiciese esa carrera y, aunque me costó muchísimo sacarme la carrera, finalmente la terminé.

¿Y hoy en día Pedro sabe que su alumno está considerado uno de los 10 mejores profesores del mundo?

Me lo encontré 10 años más tarde porque fui profesor de su hija en la academia y le dije que había encontrado mi vocación, pero ahora no sé nada de él. Y lo del ranking me da mucha vergüenza porque creo que hay profesores mucho más buenos que yo, aunque por lo menos ha servido para que la figura del profesor se valore y se le dé importancia en los medios.

¿Quién te presenta al Global Teacher Price?

Yo recibí una carta diciéndome que me habían nominado dos alumnos de forma anónima (si me están escuchando le quiero dar las gracias porque me han cambiado la vida) y me llegó un formulario de 50 páginas para rellenar. Dejé la mitad en blanco porque yo no tengo director, no tengo compañeros, doy clase en una academia y a muchos alumnos los atiendo de forma online. Lo hice porque el premio era de un millón de dólares y lo destinan al proyecto que tú elijas. La crisis hizo que muchos de mis alumnos se desapuntasen de mis clases y pensé ayudar gratis a todos los alumnos sin recursos con vídeos online.

¿Qué crees que ha fallado en la educación?

Yo no doy clases en un cole, pero entiendo a los alumnos. Lo que falla es la capacidad de conectar con ellos y de motivarles. Las circunstancias sociales que tienen y los medios que tienen no son los mismos, tienen toda la información a golpe de clic y no les dejamos usar los teléfonos en clase de forma responsable. Además, los profesores no tienen voz para hacer los cambios que necesitamos y los padres no enseñamos a los niños a tolerar el fracaso y la frustración