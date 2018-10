Lo de Íñigo Martínez me parece un cantazo

Luis Enrique habló ayer en rueda de prensa sobre Bale, sobre Gales, a la que España se enfrenta este jueves, y también sobre la que él llamó "extraña" ausencia de Íñigo Martínez. El vasco no fue convocado por estar lesionado, pero sí disputó con el Athletic el derbi vasco y está convocado para el partido que Euskadi disputará ante Venezuela.

Luis Enrique sobre el caso de Iñigo Martínez: "Fue un poco extraño" El seleccionador ha hablado en rueda de prensa y ha admitido que no iba a ser él quien arriesgara con el jugador y que conocían su estado

Manu Carreño opinó acerca de esta ausencia en la Selección: "Conociendo a Luis Enrique decir que le parece extraño ya es decir mucho porque Luis Enrique no suele meterse en ningún charco con este tipo de cosas", dijo.

"A mí no me parece extraño, me parece un cantazo que le diga al seleccionador que no va porque está lesionado y al día siguiente de dar la lista jugar el derbi vasco. Y parece que va a jugar con la selección de Euskadi", comentó también Carreño.

"Esto me parece un cantazo. Si no quieres ir, dilo pero no le digas al seleccionador que estás lesionado y luego juegues con tu club al día siguiente", concluyó el director de El Larguero.