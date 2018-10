¿Por qué no te callas?

Ya sé que estamos en la era de lo veloz y lo efímero. Que las noticias –y las cosas que se dicen- nacen, crecen y mueren a una velocidad de vértigo. Y que además estamos invadidos por la tribu de los lenguaraces; no sólo aquí en España, sino en todo el mundo. Individuos –o individuas- de toda manera y condición que sueltan barbaridades del calibre 36, que acaban pasando como el aire…. Y a otra cosa, mariposa. Pero a veces, por lo menos algunas veces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por detener esa rueda perversa, o al menos intentar que no gire tan rápido como para hacer imposible fijar nada. Y hoy es uno de esos días. Les sitúo: ayuntamiento de gijón, pleno municipal ayer por la tarde, varias entidades de la ciudad, con el apoyo de algunos grupos polìticos, proponen un reconocimiento a los gijoneses que murieron en el campo de concentración de mauthausen. No parece que la idea pueda molestar a nadie, ¿verdad? No tiene pinta de poder convertirse, como tantos otros temas, en munición para la bronca política. Pues ni por esas. Y si no, escuchen la respuesta del concejal del partido popular, Manuel del Castillo.

Hombre, pues no. No le interesará a usted, pero referirse en esos términos al holocausto, al nazismo, a los 7.000 españoles que pasaron por esos campos…no de concentración, sino de exterminio…pues es de esas cosas que yo decía antes que no se pueden tragar sin más. Tampoco creo que haga falta extenderse en muchas consideraciones. Esas palabras son una aberración, una barbaridad intolerable. ¿dónde queda la historia entonces, su carácter didáctico, dónde queda la memoria, dónde queda el respeto, y... ¿qué papel juegan, por cierto, los miles de escolares que cada año visitan Mauthausen? ¿les están metiendo en algo que no les interesa? En fin, sólo se me ocurre que en la cabeza de este concejal haya habido un cruce de cables entre nazismo y franquismo…. ¡que tampoco sería excusa, al revés! Pero como ese es el argumento preferido de los que reniegan –o denigran- eso que llamamos memoria histórica…cuando dicen: “¡no reabramos el pasado, cerremos las heridas!” Pues es sólo para intentar entenderlo. Pero vaya, lo mejor…. Estaba pensando en aquella frase ya legendaria del rey emérito ¿por qué no te callas?”…..no hace falta; lo mejor que podría hacer este señor es recordar una entrevista que le hicieron en “la nueva España” hace ocho años. Yo la he recuperado esta mañana y el titular, entrecomillado porque es una frase suya, dice: “la vida me ha enseñado que a veces resulta más inteligente callarse”. Pues eso.

