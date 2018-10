¿Deportividad o competitividad?

Un club deportivo gallego, el Racing Club Ferrol, ha tomado la decisión de no mostrar en su página web y en las redes sociales el resultado de los partidos que disputan sus equipos con jugadores menores de 11 años. Sólo aparecerá, como en las quinielas, el 1, X, 2. Defienden que en el fútbol base hay que fomentar más la deportividad que la competitividad, se trata de que disfruten del juego, no de que se regodeen con los resultados. Ellos y los padres, que algunos tienen también lo suyo.

Alguien podría defender que saber disfrutar de la victoria o encajar la derrota, por grande que sea, también forma parte de la educación. Pero en esas categorías, especialmente, las diferencias de calidad generan a veces resultados que rozan la humillación. Y parece claro que consignarlos, la pueden prolongar innecesariamente. Así que quizás esta idea no sólo alivie la sensación de los vencidos sino que anime a los justos ganadores a no hacer sangre, a ponerse en el lugar del otro, sabiendo que el resultado no acabará finalmente en una orla virtual de la que presumir.