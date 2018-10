Más de dos docenas de obras están firmadas por Sanz. Lo que más abunda dentro de su obra, la narrativa. Hace tres años fue la novela Farándula la que le dio el premio Herralde. Y hace tan solo unos días que ha publicado su último ensayo sobre la igualdad.

A Marta Sanz (Madrid, 1967) no se le resiste ningún género. Ha trabajado el ensayo, el cuento, la novela o la poesía. Pide que le respeten la opción de hacer libros donde pueda hablar de lo que quiera. Cree que la literatura es “la combinación de los microscopios con los catalejos, mirar muy de lejos las cosas y al mismo tiempo separarnos de ellas para poder buscar las palabras exactas”. Según apunta, “no hay que crear listas de libros estigmatizados. Solo enseñar a leer”.

Su nuevo trabajo, Monstruas y centauras, habla del feminismo y de todo lo que hoy lo rodea. “Lo que he querido expresar son mis contradicciones como una persona que escucha mucho ruido y que no quiere que se neutralice la reivindicación”. La autora afirma que empieza a “recibir diferentes maneras de entender las demandas feministas” con las que a veces se siente cómoda y a veces no. Sanz cree que este “ruido”, más allá de la confusión o dudas que puede crear, ha originado una manera diferente de leer.

A raíz de este “ruido”, Sanz defiende que más allá de la confusión o dudas que este puede crear, es más interesante el hecho de que este ha originado una manera diferente de leer ya que “como lectores y lectoras tenemos que ser activos” y darnos cuenta de que no se pueden leer los mensajes de manera literal.