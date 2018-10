"Al 38% les da vergüenza pedir una jarra"

Para analizar esta propuesta, hablamos en Ser Consumidor con el portavoz de OCU, Enrique García, que había propuesto en su campaña #PideJarraDeAgua la gratuidad del agua de grifo en toda la restauración del país. García enumeró los motivos: "El agua es un derecho, se deben promover hábitos saludables y beber agua en las comidas sin duda lo es y, además, está la parte ecológica: los residuos que genera tanta botella de plástico no beneficia al odio ambiente". También dijo que al 38% de los consumidores "les da vergüenza pedir una jarra de agua" y que la restauración no puede hablar de coste en éste producto "porque un litro de agua cuesta 0,0002 céntimos".

De forma similar se pronunció el diputado de Podemos Juan López de Uralde. "El agua es un derecho y ya es habitual en otro países que te den una jarra de agua, o un vaso, incluso cuando te tomas un café". Dijo confiar en que la propuesta de Podemos en el Congreso de los Diputados "salga adelante porque, además del derecho al agua, todos los grupos de la Cámara, salvo el PP, estamos de acuerdo en que hay que reducir los plásticos".

José Luis Izuel, presidente de la Asociación Española de Hostelería, no está desacuerdo con la propuesta. Se opone a la medida y dijo: "No conozco ninguna iniciativa en la que algún sector económico se le pida regalar su trabajo: nosotros tenemos gastos de luz, agua, la vajilla…". También comentó que no conocía "que este grupo - en referencia a Podemos - haya puesto ni una sola fuente donde gobiernan", por lo que dijo que si querían dar agua gratis "pues que todos los ayuntamientos vayan poniendo fuentes en todas las esquinas, no nos oponemos, está bien". Negó que en los restaurantes "pongan pegas a quien pide una jarra".

Irene Zafra, Secretaria General de Aneabe, la asociación que agrupa a las empresas de agua mineral envasadas, argumentó que "el consumo de agua fomenta una vida saludable" y que "obligar a poner jarras de agua gratis quizá fomente a que se beban otras bebidas menos saludables en las comidas. Hay gente que rechaza la jarra si se la ponen". También argumentó a favor de la calidad de las aguas envasadas frente a las de grifo que hay en algunas zonas del país.