"Arturo Vidal sabe que se ha equivocado, que faltó al respeto a sus compañeros. Debe trabajar en la línea del respeto con el vestuario, con el entrenador y con el club". Ésta es la reprimenda público que Pep Segura, mánager general del club, dio a delantero chileno por los mensajes en sus redes sociales.

En uno aparecía en el banquillo de Mestalla escribió "con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos" y después del partido de Champions en Wembley, en el que salió en el minuto 87, publicó otro con un emoticono con cara de enfado.

"Ya vale de niñatos"

Manu Carreño opinó en El Larguero sobre el tirón de orejas que el club azulgrana quiso dar públicamente al delantero, que llegó este verano al club. "Me parece perfecto cómo lo ha hecho porque ya vale de niñerías y de niñatos poniendo emoticonos con la cara enfurruñada y poniendo que si los Judas...", dijo.

Y concluyó con un mensaje directo a Vidal: "Dedícate a jugar y dedícate a entrenar".