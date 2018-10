Fabián, sobre su debut en Champions: "Es impresionante poder saltar al campo y escuchar ese himno"

Fabián Ruiz ha estado en los micrófonos de El Larguero analizando el momento de la selección española sub 21, hablando de su entrenador Luis de la Fuente y de su momento en el Nápoles de la Serie A italiana.

El jugador ha hablado de la reciente victoria de la selección ante Albania, reconociendo que fue "un partido difícil", pero que "impusimos nuestro juego y la victoria que es lo que queríamos". "El míster desde que llegó no transmitió eso, ganar todos los partidos posibles aunque estemos clasificados", ha añadido.

Además, Fabián ha hablado del próximo partido ante Islandia: "nos vamos a encontrar a un rival difícil que nos va a poner las cosas complicadas, pero esperamos sacar la victoria".

Su papel en la sub 21

"No sé si soy o no de los pesos pesados, todos somos importantes, tenemos un ben equipo y un buen grupo, todos juntos somos más fuertes", ha dicho sobre su rol, alabando además al seleccionador Luis de la Fuente. "Estamos muy bien con él, sabemos que es un buen entrenador y una persona cercana que nos trata a todos por igual".

Sobre el Europeo sub 21 que jugará España, el futbolista ha comentado que "España siempre es una de las favoritas", pero que "tenemos que dar el máximo cada partido, todas las selecciones son fuertes y difíciles"

Sobre la selección absoluta

Fabián también ha hablado sobre la posibilidad de jugar en el futuro en la selección española absoluta. "Es el sueño de cualquier jugador español, representar a tu país con la selección absoluta". El jugador del Nápoles ha puesto el ejemplo de Dani Ceballos, que ya está a las órdenes de Luis Enrique: "es el camino a seguir, es un grandísimo jugador, esperemos que a mí algún día me pueda pasar lo mismo".

Además, el deportista ha analizado la llegada de Luis Enrique al banquillo de 'la Roja'. "Creo que la llegada de Luis Enrique es positiva, la absoluta va por buen camino, están haciendo un gran grupo".

Su papel en el Nápoles

El futbolista ha reconocido la importancia de tener minutos en el club para llegar a la selección. "Sé que lo principal es hacerlo bien en el club para que te lleven con la selección, ahora no estoy disputando todos los minutos que me gustaría, pero creo que el míster poco a poco me está dando confianza", ha dicho.

"Ancelotti es un hombre muy cercano, da explicaciones a todos y trata a todo el mundo por igual. Como entrenador lo ha ganado todo, no hace falta que diga nada de él, estoy muy contento con la actitud que tiene con el equipo y conmigo", ha dicho sobre el ex entrenador del Real Madrid.

Diferencias entre España e Italia

Sobre las diferencias de juego entre la Liga Santander y la Serie A, el futbolista ha dicho que "es un cambio importante, pero el fútbol en las grandes ligas es parecido, quizá en Italia el fútbol sea más físico, aunque no he encontrado mucha diferencia entre una liga y otra".

Además, ha añadido su ilusión de debutar en la Liga de Campeones diciendo que "es impresionante poder saltar al campo en esa competición y poder escuchar el himno en el centro del campo".

El jugador ha concluido hablando de su ex compañero en el Betis Joaquín: "Lo echas de menos tanto dentro como fuera del campo, te alegra los días".