"¿Cómo me voy a independizar si sólo he podido cotizar un año de cinco trabajados?"

Tania ha tenido 15 contratos laborales con 24 años. "Trabajé durante un mes en una tienda de chuches, en la que ni siquiera quitaron de la puerta de la tienda que necesitaban dependienta. También trabajé, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, un trabajo muy bonito pero con malas condiciones, te imponían los días de vacaciones", nos cuenta. Con 24 años, "es imposible independizarse. Yo estudio en la universidad y los empleos a media jornada no tienen nada de estabilidad", relata Tania para quién "si tienes aptitud y actitud los trabajos no faltan, pero trabajos en los que estás uno, dos o cuatro meses. Después de cinco años yo he podido conseguir un año cotizado".

