Ymelda Moreno: ¿la mujer más poderosa de la gastronomía española?

La vida de Ymelda Moreno (Madrid, 1933), la presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa, marquesa viuda de Pozas y coordinadora desde su creación de la Guía Repsol es, por sí misma, historia viva de la cocina española porque, muchos años antes de licenciarse en Ciencias de la Información ya se colaba en la despensa del mejor cocinero español de la primera mitad del siglo XX: Teodoro Bardají.

El autor de 'La cocina de ellas' era el cocinero particular de los abuelos de Ymelda Moreno abuelos, los duques del Infantado. Pero además ella, ya de niña, frecuentaba grandes restaurantes con su padre, Francisco Moreno, conde de los Andes, exsecretario de Falange Española y de las JONS y primer crítico gastronómico español (alias Savarin).

Ymelda Moreno reconoce que ya de niña era muy chocolatera y que en alguna ocasión había cogido chocolate a hurtadillas. "Teodoro Bardají era un encanto y, en vez de acusarme a mi padre, mi madre o a la institutriz francesa que solíamos tener, habló conmigo y me propuso llegar a un acuerdo: 'Tú no coges más chocolate y yo te pongo postre un día más a la semana'. Lo sellamos y así fue", explica.

La responsable de la Guía Repsol, autora también de varios libros gastronómicos, ha comido en cientos de restaurantes de alta cocina, pero asegura que su plato preferido es la tortilla de patatas. De hecho recalca que compartir mesa sirve para dialogar y también para defender ideas opuestas: "A veces los carcas me dicen: '¿Cómo vas a ese restaurante si son abertzales o rojetes?' Me da igual".

Moreno publicó sus primeras crónicas en el diario ABC con pseudónimo, pero según dice esa decisión no debía al hecho de que, por el hecho de ser mujer, sus textos no se tomaran tan en cuenta. "Detrás de un cocinero siempre está una madre que le ha enseñado a cocinar, y además la Parabere y la Pardo Bazán ya habían escrito. La mujer ya empezaba [en la década de los 70] a estar equiparada al hombre".

La responsable de la Cofradía de la Buena Mesa niega ser "poderosa" —ella se declara simplemente "aficionada"—, pero reivindica que la institución que preside fue el embrión de la Real Academia de Gastronomía. Eso sí, al preguntarle por qué siempre adopta un papel secundario en ceremonias como la de los Premios Nacionales de Gastronomía, responde sin tapujos: "No me gusta el protagonismo. A los hombres les gusta hablar mucho más que a mí. Normalmente habla el presidente de la Academia, que es Rafael Ansón, y a mí me parece muy bien".

Fan confesa de La Tasquita de Enfrente ("su ensaladilla es una de las mejores que he probado nunca), Ymelda Moreno reivindica que su especialidad es escribir sobre gastronomía, más que cocinar, pero aún así ha decidido compartir con los oyentes del podcast Play Gastro su receta de los ñoquis a la romana.