Joan Pera: "Woody Allen me dijo: Tú me haces más héroe de lo que soy en realidad"

Esta semana charlamos con Joan Pera, veterano actor de teatro y de doblaje al que ahora mismo tenemos en las pantallas en la película “Yucatán”. Con él hemos hablado de sus comienzos como actor, de su trabajo en el teatro, en el cine y como doblador. En el pasado puso voz a Jerry Lewis o a Matthew Broderick pero en los últimos años casi se dedica en exclusividad a doblar a Woody Allen y a Rowan Atkinson (Mr. Bean). “Al principio Woody Allen no quería que le doblaran” –dice Joan Pera– “pero los italianos le convencieron porque se perdía mucho de su humor leyendo todo el rato los subtítulos. Entonces él puso la condición de elegir personalmente a sus dobladores en cada país. A mí me escogió entre muchísimos y ahora cuando yo veo las películas pienso que está bien, que le queda muy bien mi voz aunque sea distinta a la suya. De hecho un día me dijo: Gracias por tu trabajo pero creo que tú me haces más héroe de lo que soy en realidad”. Este es un resumen de la entrevista.

