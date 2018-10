Pau Ribas: "Esperamos mejorar y seguir con este espíritu de juego"

Pau Ribas ha estado en los micrófonos de Carrusel Deportivo analizando la victoria del Barcelona ante el Zaragoza por 99 - 55 y analizando el momento del club azulgrana en el comienzo de la Liga Endesa.

El jugador ha comentado que "la liga está igualada, pero hemos tenido un inicio muy poderoso y hemos conseguido llevarnos la victoria. Cuando antes cojamos una buena diferencia mejor". "Cuando empezamos con confianza es más fácil jugar, además somos un equipo que defendemos bien. También tenemos que jugar bien cuando no entren los tiros", ha añadido.

"Venía de Moscú de jugar poco y mal, y hoy me han buscado y he acertado y además he estado bien en defensa", ha dicho. Sobre la derrota en Moscú, el jugador ha comentado que "hay que olvidar rápido las cosas negativas, en Moscú es un campo complicado, hubo un cuarto horrible que nos condenó, estamos mejorando y estamos bien, esta semana hay doble partido en Euroliga y tenemos que intentar llevarnos la victoria"

Ribas nos ha contado que "la temporada pasada fuimos un equipo sólido a partir de la Copa, aunque estábamos ya en una situación muy mala, pero esperamos mejorar y seguir con este espíritu de juego"

Sobre Navarro y el Madrid

"Siempre se echa de menos a Juan Carlos Navarro. Es uno de los jugadores con más veteranía, se echa de menos su carisma", ha dicho sobre el ya ex jugador.

Sobre el Madrid, Ribas ha dicho que "tiene una dinámica de varias temporadas con jugadores que se conocen, están mejor ahora. A partir de febrero a ver como están todos los equipos, creo que la Liga va a estar igualada y en la Euroliga también hay mucho nivel".