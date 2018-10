M. Night Shyamalan: "Hipoteco mi casa en cada película para tener libertad creativa"

M. Night Shyamalan ha contado que durante años cada vez que Samuel L. Jackson le veía le gritaban "cuando vamos a seguir la saga?… cabronazo!" Finalmente los fans de "El protegido" podrán tener una nueva entrega del personaje de David Dunn (Bruce Willis) un vigilante de seguridad con el don de percibir lo peor que ha hecho alguien solo con tocarle.

El director considera que justamente el elemento fantástico es una constante en su obra y no se siente esclavo de su fórmula de giro sorpresa "más que pensar sólo en un final que sorprende en mis películas hay un personaje con una epifanía, con un don que comparte con los demás y eso altera la realidad" Sobre el personaje de Bruce Willis le interesa mostrar como tener este don de ver lo peor de los demás "puede convertirte en un solitario o perder la fe en el ser humano".

El origen de su interés por lo inesperado le lleva a recordar un episodio de niño cuando al volver a casa con su familia vieron que la puerta estaba abierta y su padre entró a ver qué pasaba, lo que había sucedido era que simplemente se habían dejado la puerta abierta pero su padre dijo "tenía miedo que un loco nos estuviera esperando sentado en casa" ese miedo dice que ha sido una inspiración para su obra.

Faceta familiar y oscura

El director dice que combina una faceta sensible y familiar en su vida privada con otra más "gamberra y oscura". Empezó haciendo películas familiares "que no vio nadie" asegura sonriendo, y después de su éxito en el thriller fantástico cuando sus hijas eran pequeñas volvió ha a hacer algunas películas familiares "que hubieran funcionado mejor si no llevaran mi firma ya que el público esperaba algo distinto".

Asegura que "cuando mis hijas crecieron quise asustarlas y por eso volvió mí parte más atrevida". Para escribir estas escenas inquietantes suele ponerse las películas de David Lynch para inspirarse.

Cuando dirigió 'El Protegido' asegura que el gusto del público no era tan oscuro eso ha cambado lo que le permite adentrarse en caminos más extraños. Shyamalan defiende un estilo de 'thriller' donde se sugiere más que mostrar una propuesta alejada de las grandes producciones "aunque me den todo el dinero del mundo para hacer una película no lo quiero, no lo necesito, no es mi forma de contar historias, no estoy en la línea del más y más grande, ya hay directores increíbles especializados en eso yo soy mas de hacer escenas en una mesa con dos personas hablando y escuchando pasos en la planta de arriba".

Este planteamiento le permite hacer películas pequeñas que se financia él mismo "pago por hacer cine" desde 'La visita' (2015) dice que hipoteca su casa para poder tener más libertad creativa "no tengo que pedir dinero y puedo hacer la película tan rara como quiera, puedo coger un pañal usado y ponerlo en la cara de un bebé, puedo matar a quien quiera" asegura que en 'Glass' toma un camino cada vez más inquietante que puede recordar a películas como 'Blue Velvet' de David Lynch. Shyamalan se siente libre sin tener que pasar cuentas con nadie y abre la puerta a un camino más experimental.