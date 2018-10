Cuando medíamos a nuestros amantes por el tamaño...

Cuando tenía veinticinco años, medíamos a nuestros amantes masculinos por el tamaño de sus vergas. Sí, sí, lo reconozco. Bastaba que te acostaras con el guapo de turno para que cuando comentaras la jugada, lo que señalaras y destacabas fuera el tamaño del miembro que entró dentro. Esa era una de las grandes mentiras de la sexualidad. Que el tamaño debía ser el único parámetro en el que midiéramos a nuestros amantes. Con nosotras imagino que pasaba parecido. Aunque no tengo constancia de que ningún amante alardeara de la inmensidad de ninguna vulva, sí que recuerdo a más de uno explicando lo bueno que era alcanzar el éxtasis entre un par de buenas tetas. Lo de burro grande, ande o no ande, no solo es un refrán manido. Es la realidad de cómo calibramos al peso el sexo que deberíamos diferenciar al uso.

Bastará con que nos demos cuenta de que los penes gigantes no entran tan bien por todos nuestros huecos. Puede hasta que descubramos lo bonitas que son unas tetas cuando no se parecen a las de nadie. Saltarnos los estereotipos y descubrir nuestros propios gustos suele ser la mejor manera de alcanzar la panacea personal y sexual a la que todos aspiramos. Quiero un amante que no mire el reloj al meterse en la cama, que invierta tiempo en la conversación y en mi entrepierna. Quiero amantes que no se crean los mejores en la cama, dispuestos a que descubramos secretos mutuamente. Prefiero amantes que me susurren sus querencias, que me expliquen sus defectos y que rubriquen sus virtudes.

Quiero amantes con los que pueda entenderme para que hablemos el mismo idioma y ambos sepamos hasta dónde podemos llegar estando juntos.

Quiero creer que simplemente por que estés conmigo, venga lo que venga, merecerá la pena. Quiero creer que, si nos arriesgamos, solo es porque vamos a estar infinitamente mejor.

