Juan José Millás: "Se me ha pasado por la cabeza montarme la oficina en el tren"

Bajo el seudónimo de Joaquín, y sin tener muy claro el porqué de su elección, Juan José Millas comienza su entrevista:

- ¿Se vive mejor en la realidad o en la imaginación?

La realidad es una forma de imaginación. Viajando en metro me doy cuenta de que la realidad es un delirio consensuado y los delirios llaman la atención porque no están normalizados.

- ¿Te gusta viajar en tren?

Viajé con 6 años de Valencia a Madrid y fue un viaje muy duro. Los trenes tenían los asientos de madera, mis padres iban muy serios, por lo que tampoco había muy buena atmósfera. Mi padre viajaba a Madrid con mi madre embarazada de su séptimo hijo, por lo que fue un viaje bastante traumático. Las estaciones de tren siempre me han producido una punzada de malestar en el estómago. Hasta que llegó el AVE, que rompió con toda la estética de los antiguos trenes. Además, el tren es fantástico para poder trabajar.

- ¿Escuchas las conversaciones o te molestan?

Las escucho pero me molestan. No suelen decir nada interesante. La gente no dice cosas que importen y además la gente habla por teléfono con una falta de pudor increíble. Un día decidí ponerme a escribir una novela en el AVE, me gustaría que el AVE fuese mi oficina. Me encantaría poder cogerlo todos los días y ponerme a escribir allí. Haría una jornada de oficina si me fuese a Barcelona y volviese a Madrid en el mismo día.