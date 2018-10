Trampas del discurso político

Hoy en la cara B, como muchos otros días, queremos analizar el lenguaje, el lenguaje político, verdades, mentiras. La perversión del lenguaje político o las frases que usan los políticos que son tergiversaciones de la realidad, medias verdades o más aún, simples trampas.

Hablamos de Casado y el descubrimiento de América. No es verdad que la nación más vieja de Europa sea España. Primero, seguramente se refiere a estado o a reino, pero no a nación, que tiene un significado mucho más nuevo; y si hablamos del estado más viejo, de hace 500 años, tampoco es verdad, porque Francia o Portugal ya lo eran.

España como tal, como la conocemos, no descubrió América. Por no decir que Casado obvia la segunda parte, que es la colonización. El discurso de ayer de Casado incluyó varias trampas, algo que no es nuevo en él. De todas formas, las trampas en los discursos políticos son una práctica muy habitual, no son exclusivas del lenguaje de Casado, ni mucho menos.

Mira un tuit de hoy mismo de Torra que dice: "Hoy hace 78 años el presidente #LluísCompanys, elegido democráticamente, fue asesinado por el Estado español. Lo mataron a él, pero su clamor sigue siendo nuestro: democracia, libertad y república. Sepamos ser dignos de su muerte. Por Cataluña!" Rápidamente ha tenido respuesta, entre ellas la de Argelia Queralt ¿cómo que fue asesinado por el estado español? La doctora en derecho dice: "no es estado español, es el régimen franquista, en manos de una dictadura".

Antes de continuar, vamos con el origen de la palabra, con la trampa. La definición de la RAE es “artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene” otra de las acepciones es “plan o acción que tiene como fin engañar a una persona”. Así que la trampa puede ser un objeto para cazar a un animal o una manera de cazar a una persona; cuando nos referimos a la gente que hace “trampa" es una artimaña para atrapar; y esto es lo que hace el lenguaje cuando hablamos de las trampas del lenguaje, trampas que atrapan para capturar.

El origen de la palabra es muy, muy curioso, porque realmente la palabra trampa nace de la onomatopeya "tramp", o sea, el sonido del animal cuando cae en la trampa; en inglés trampa es trap, la misma raíz, y también la etiqueta de la música que escuchan ahora los jóvenes, que surge del rap, y que tiene que ver también con la trampa y con el trapicheo de drogas.