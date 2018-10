Hitos nacionales, bailes tradicionales y pregón

Algo curioso de Pablo Casado es que sus mentiras tienen el habitual efecto destructivo de las mentiras, pero si fuesen verdades no sería mejor. Cuando dice, por ejemplo, que la Hispanidad celebra el hito más importante de la humanidad. Si fuese verdad, ¿qué? A mí siempre me pareció disparatado estar orgulloso de lo que hicieron unos señores hace 500 años solo porque hayas nacido en el mismo lugar que ellos, cuando ni siquiera ese lugar existía como lo conocemos ahora. También estar avergonzado, ojo. Y reivindicar este tipo de emociones políticamente 500 años después es una cosa bastante absurda. Pablo Casado tiene bastante más que ver con un japonés del siglo XX que con un español del XV, y quién dice japonés dice cualquier cosa. Así que la verdad en su caso no arregla nada, como no lo arreglaba cuando dijo que venían avalanchas de inmigrantes sin ser cierto, o si Pedro Sánchez hubiese ido a recibir el Aquarius, que fue otra mentira de Casado. ¿Qué pasaría si fuese verdad? Nada.

