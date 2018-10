"La monarquía española tiene fecha de caducidad"

A pesar de la profesionalidad de la Reina Sofía, en su último libro, Los 80 años de Sofía (Grijalbo) Jaime Peñafiel, que nunca se ha considerado un cortesano, no escatima críticas hacia la sufriente esposa del Rey emérito. Dice que doña Sofía ha fracasado como reina, como madre, como abuela y como mujer. Tanta inquina destila el cronista social más conocido de nuestro país que hemos querido remontarnos al origen de la antipatía que parece sentir por la familia real española, a cuyo seguimiento ha dedicado gran parte de su vida profesional. Y se relata una anécdota de hace varias décadas, cuando, en una visita de los reyes de España a la reina Isabel de Inglaterra, el protocolo no colocó a sus majestades donde se merecían. Al ojo protocolario de don Jaime Peñafiel no se le escapan estas cosas, y al Rey Juan Carlos aquello le irritó. Y desde entonces todo ha ido cuesta abajo hasta convertir a Peñafiel en una de las voces más críticas contra la monarquía.

Peñafiel considera que este país no es monárquico, lo que es un problema para la institución. Pero cuando se le plantea la propuesta de Pablo Iglesias, de someterla a referéndum, señala que "si algo tiene la monarquía es el pequeño defecto de ser hereditaria".