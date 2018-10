"Yo no cambiaría nunca la letra de la canción de Mecano"

Roberto Leal es la cara del éxito, el año pasado se convirtió en el presentador del fenómeno de la temporada, Operación triunfo, y desde entonces la vida le sonríe. Ha conseguido una cosa nada fácil en nuestro país: caer bien a todo el mundo. “Supongo que no me pongo una máscara cuando me pongo delante de una cámara y la gente me ve como lo que soy, un tipo llano.” dice Leal.

No hemos podido evitar preguntarle por la polémica que azota las redes sociales desde hace más de tres días. María, una de las concursantes de esta edición, pidió cambiar la palabra “mariconez” por “estupidez” en “Quédate en Madrid” de Mecano. El autor, José María Cano, no ha autorizado esta modificación, así que los concursantes tendrán que defender la letra original en la gala de este miércoles. Aunque Roberto Leal asegura que “es sanísimo que pasen estas cosas aunque yo no cambiaría nunca la letra”.