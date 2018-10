Algunas realidades, no por el hecho de desconocerlas, dejan de existir. Por ejemplo: ¿ustedes sabían que en España, en pleno siglo XXI, sigue habiendo prácticas feudales?¿Que se concretan matrimonios forzosos….y muchas veces con chicas menores de edad? Y esas mujeres viven entre nosotros, ¿eh? A veces les ocurrió hace tiempo

Pero es que sigue pasando. Y una chica de menos de 16 años se puede encontrar de la noche a la mañana en manos de alguien que se ha creído lo de ser su amo.

Y que todo se quede en el piercing. Sólo en Catalunya, cada tres semanas los Mossos d’esquadra intervienen en casos de matrimonios forzosos. Y digo Catalunya porque del resto de España no hay datos. Pero todos los expertos y, expertas consultados aseguran que sólo vemos la punta del iceberg. Y esto no tiene excusa ni en la religión, ni en la tradición, ni en las costumbres, ni en la cultura, ni en nada. Esta es otra manifestación de violencia de género, de considerar que las mujeres son personas de segunda división. Así que como antes le demos visibilidad a este problema, antes podremos solucionarlo. Porque fácil…. Fácil desde luego que no va a ser.