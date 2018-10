¿Que gobierne la lista más votada?

El Congreso de los Diputados debatirá mañana una proposición de ley del PP para que en las elecciones municipales se garantice que sea alcalde el candidato de la lista más votada, siempre que consiga el 35% de los votos y más de cinco puntos sobre el segundo. Ya en su primer discurso como presidente del PP, Pablo Casado planteó una reforma aún más ambiciosa para que el partido más votado en unas generales tuviera un bonus de 50 diputados para conseguir ese mismo objetivo.

Cualquier reforma es discutible, pero esta modifica las bases de nuestro actual sistema en el que no se eligen alcaldes o presidentes, sino representantes que a su vez eligen alcaldes y presidentes. Y hasta ahora el procedimiento no ha dejado sin alcalde a ninguna localidad. Es un sistema que, salvo que se produzcan mayorías absolutas, exige algo tan sano como diálogo y pactos entre las diferentes fuerzas políticas y permite además algo tan democrático como que si una mayoría de partidos minoritarios que comparten ideología son capaces de acordar, no tengan que resignarse, ni hacer que los ciudadanos que los han elegido se resignen, a que gobierne el más votado.