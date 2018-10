Alice Wonder: de cantar en su habitación a tener seis millones de reproducciones de sus 'covers'

Esta noche hemos invitado al Faro a Alice Wonder y, bajo el seudónimo de Li, comienza su entrevista

Internet llega en el año 1996 y tú tienes 20 años, ¿te imaginas vivir sin un móvil?

Yo tuve móvil a los 14 años, pero ahora nacen con el móvil en la mano. Me acuerdo de lo que era tener un móvil solo para llamar o comunicarte si te pierdes.

¿A qué sonaba tu casa?

A discos internacionales y a televisión, mi padre es músico y se ha pasado toda la vida poniendo discos de jazz, soul y funky. Es un hombre que lleva el ritmo en la sangre y estaría incompleto en la vida sin la música.

Y tu hermana, ¿has compartido habitación con ella?

Mi casa siempre ha tenido muchas habitaciones y nos hemos movido mucho entre ellas. Cada año y medio me muevo a otra, es una manía que tengo. Me gusta cambiar no solo de habitación, sino también el orden que hay en ella. Muevo todas las cosas de lugar y me encanta pintar las paredes y el suelo, creo que es una obsesión.

¿Cuándo pintas tu habitación de blanco, qué te lleva a pensar?

Para mí pintar las paredes de blanco es como empezar de cero en algo. Pintas tu habitación de blanco, tiras un par de muebles y restableces tus pensamientos.

¿Por qué te llamas Alice Wonder? ¿Qué fue lo que te hizo ponerte ese apodo?

Me lo puso un amigo una noche en la que empezamos a ponernos motes entre todos. Cuando pintaba en la calle firmaba así, y así se quedó.