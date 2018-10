Sergio García: "Lo importante para mí es seguir dando buenos momentos a España"

Sergio García llega al torneo de Valderrama, su "campo favorito", donde a partir del jueves tratará de repetir la victoria del año pasado tras un año irregular marcado por su gran Ryder Cup, en la que lideró a Europa a la victoria y se convirtió en el golfista que más puntos ha logrado en la competición más mágica del mundo del golf.

Desde allí atiende a El Larguero, para hacer balance de una carrera que le ha llevado de ser 'El Niño' a una leyenda de un deporte que en España no para de acumular estrella: Seve Ballesteros, Jose María Olazábal, Sergio García o una en camino: Jon Rahm.

Su éxito en la Ryder y una dedicatoria muy especial

"Siempre se me ha dado bien la Ryder, a mí me motiva jugar al golf aunque la Ryder sea especial, esa semana se hacen muchas relaciones con los otros jugadores europeos, todos se abren mucho más y se quitan la armadura, ves a la gente de verdad", reconoció el golfista español, que se convirtió en el jugador con mayor puntuación en esta legendaria competición.

"Fue una Ryder muy bonita y que se la dedicamos a Celia Barquín, queríamos conseguir la victoria para ella, ella era una súperfan de la Ryder Cup, qué menos que dedicarle el triunfo...".

A pocos meses de cumplir los 39 El Niño, como se conoció a Sergio García cuando irrumpió en el mundo del golf, lo tiene claro: "Los número indican que soy de los mejores jugadores de la historia de este país y eso es bonito, siento mucho cariño por los aficionados y lo importante para mí es seguir dando buenos momentos a España y a sus aficionados".