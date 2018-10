Lo han escuchado hace un rato en el programa, la Conferencia Episcopal pone en marcha una comisión para actualizar los protocolos de actuación en los casos de abusos sexuales cometidos por los curas y elaborar una normativa para mirar de poner fin a estas agresiones.

Hasta aquí no parece una mala noticia. Llega tarde, muy tarde, pero al menos la Iglesia toma la iniciativa, pero resulta que al frente de la comisión pone al Obispo de Astorga, el mismo que silenció los abusos cometidos en La Bañeza, los abusos cometidos por un sacerdote de su diócesis, cuando ejercía de docente en los años 80. Bueno no solo silenció, sino que permitió el homenaje al cura pederasta antes de que fuera sancionado con una reclusión en un convento.

Es asqueroso y denigrante para las víctimas. Con una víctima del cura de La Bañeza hablamos aquí en 'Hora 25', hace un rato lo han podido escuchar, le llegaron a ofrecer dinero por su silencio a demás de soportar la indiferencia por parte de la Iglesia. Quien estaba al frente de esta respuesta ahora está al frente de la comisión, quien protegió al pederasta tiene el cometido ahora de luchar contra la pederastia. El zorro cuidando las gallinas.

La Iglesia española no tiene ninguna voluntad de terminar con los abusos ni de aclarar los cometidos desde hace tantos años. Prefiere seguir cubriéndolos con un doloroso y espeso manto de silencio. Ni siquiera las iniciativas de otros países como Alemania o Irlanda les hace cambiar de opinión. ¿Por qué aquí no se hace nada? ¿Por qué no se obliga a la Iglesia a hacer algo? En esto también España es diferente.