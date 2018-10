El Gobierno confirma que recurrirá al Tribunal Constitucional la reprobación del Rey en el Parlamento catalán. No lo entiendo. Vivimos en un régimen democrático, es decir, de libertad de expresión. Nadie está exento de crítica y contestación. Tampoco el Rey, por mucho que la Constitución, le declare irresponsable de sus actos. Alguien me tendrá que explicar porqué el Presidente de Estados Unidos o el Presidente de la República Francesa, por ejemplo, pueden ser criticados, y a fe que lo son, y el jefe del Estado español, no. No le ayuda al Rey esta protección del Gobierno, al contrario le empequeñece.

Según Pablo Casado la eutanasia “es un problema que no existe en España”. Parece que no se ha enterado de que hay personas que viven en un estado de salud incompatible con una vida digna y desearían terminar, voluntaria y conscientemente, con una situación que ya no les reporta nada más que dolor. De que en España la esperanza de vida, afortunadamente, no para de crecer, está en 82,9 años y puede llegar a 85,2 en 2040. Y de que el precio de este alargamiento es que hay situaciones extremas, insoportables, para las que la medicina todavía no tiene solución. Esta es la realidad. Pero la actitud de la derecha española, bajo la presión de la Iglesia, siempre es reactiva. A estas alturas la derecha ya debería haber aprendido dos cosas: que ha fracasado en todos los intentos de impedir avances en materia de moral y costumbres y que el electorado de la derecha se ha beneficiado de ellos como todos: ocurrió con el divorcio, con los matrimonios homosexuales y con el aborto y ocurrirá con la eutanasia.

No queda aquí la reseña de hazañas del día del iliberal Casado. De convicciones patrióticas, se va a Bruselas a hablar mal del gobierno español, a reventar los presupuestos del PSOE y a decir que España no funciona por culpa de Sánchez. Casado se escandaliza de que Puigdemont denuncie a la justicia española en el extranjero y él va a poner de vuelta y media al gobierno. A eso se le llama patriotismo de perímetro variable, es decir, según la propia conveniencia.

Se cumple un año del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y cada día se me hace más incomprensible. No me quito de la cabeza la última imagen que tengo de ellos, el 1 de octubre por la noche les vi en Plaza Cataluña pidiendo a los que estaban en la calle que se fueran a casa. Y se les acusa de rebelión.