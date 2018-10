¿Vivir más malviviendo?

Hoy se cruzan dos informaciones que muestran una realidad paradójica. Por un lado, el informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social certifica que la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes y más doce millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión. Por otro, un estudio de la Universidad de Washington nos cuenta que en 2040 España será el con mayor esperanza de vida del mundo: casi 86 años.

Así que si lo bueno se confirma y lo malo no se corrige nuestro país será dentro de 20 años un lugar en el que mucha gente malviva durante más tiempo. Da la sensación de que un colectivo trabaja muy eficazmente para que nuestra existencia se prolongue, mientras otro, con su torpeza, no consigue que cada vez vivamos mejor. Y parecería, a priori, que repartir salud y supervivencia es más complicado que repartir riqueza, o que rescatar bancos no debería ser más difícil que rescatar personas. Ambas cosas se consiguen con dinero, que nunca falta cuando se trata de bancos, y con voluntad política, que parece difuminarse cuando hablamos de personas.