Ni la Mafia puede con Hacienda

La sección de hoy podría venir patrocinada por la Agencia Tributaria, porque hoy recordamos la entrada en prisión del que probablemente sea el gánster más famoso de la historia: Al Capone.

El 17 de octubre de 1931, Alfonso Capone pisó por fin la cárcel, pero no lo hizo por sus incontables extorsiones, por contrabando de alcohol o por los asesinatos de los que fue responsable. Fue condenado a prisión por no pagar su impuesto de la renta entre 1925 y 1929.

La condena no fue precisamente leve. Lo sentenciaron a 11 años de reclusión, que ya es una pena considerable para el impago de impuestos. Pero, a efectos prácticos, fue una sentencia de muerte, ya que entró en la cárcel con otra condena: la sífilis que había contraído en su disipada vida en el Chicago de los años 20. Su salud física deterioró de tal manera en la cárcel que lo dejaron salir en 1939 para que ingresara en un hospital. Pese a que sólo tenía 40 años, se le veía un hombre acabado en todos los sentidos. Siete años después, murió en su mansión de Florida, lejos del Chicago que lo había encumbrado y condenado.

Así que si Hacienda os pone una multa, no os quejéis. O no os quejéis mucho, que al menos no os mandarán a Alcatraz y la sífilis ya tiene cura.

